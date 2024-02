Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Novo Hamburgo por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com a vitória, o Tricolor continua na liderança da competição, com 15 pontos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Com a vitória, o Tricolor continua na liderança da competição, com 15 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Jogando na Arena, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 2 a 0. A partida dessa terça-feira (6) foi válida pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Os gols foram marcados por André Henrique e JP Galvão. Com a vitória, o Tricolor continua na liderança da competição, com 15 pontos. No sábado (10), a equipe comandada por Renato Portaluppi enfrenta o São Luiz, em Porto Alegre.

Primeiro tempo

O jogo começou disputado, com as equipes tentando impor seu ritmo na partida. Aos 3 minutos, com uma jogada um tanto polêmica, o tricolor JP Galvão recebeu um lançamento de costas para a meta e caiu, dividindo com o marcador, mas a arbitragem não assinalou pênalti. Dominando as ações inicialmente, o Grêmio teve mais algumas oportunidades antes dos primeiros 10 minutos.

Cristaldo cobrou uma falta da intermediária de ataque, mas a zaga cortou bem, afastando o perigo. Outra chance saiu de um lance de Fábio com Galdino, mas o atacante dividiu com a marcação e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 13 minutos, a equipe do técnico Renato Portaluppi arriscou de longe com Pepê, que mandou forte em direção a meta, mas o goleiro do Noia conseguiu a defesa. Na metade do primeiro tempo, o Grêmio chegou novamente com um cruzamento de Reinaldo buscando JP Galvão, mas a marcação conseguiu cortar e travar a sequência do lance. Em seguida, Nathan Fernandes recebeu um lançamento em condições e tentou driblar o goleiro, que conseguiu sair bem e impedir o que seria o primeiro gol tricolor.

Na reta final do primeiro tempo, João Pedro saiu em velocidade em direção a área, mas acabou derrubado com falta. Na cobrança, a bola foi colocada na marca penal, a defesa afastou e caiu para Nathan Fernandes, que finalizou rasteiro, mas o goleiro do Novo Hamburgo segurou.

Segundo tempo

A etapa final começou favorável para os gremistas que logo aos 3 minutos chegaram ao gol com André Henrique. No lance, JP Galvão fez o pivô e acionou João Pedro. O lateral fez um cruzamento para André, que finalizou para o fundo das redes, abrindo a contagem na Arena.

Não demorou para o Tricolor ampliar o placar, desta vez em cobrança de pênalti: aos 9 minutos, JP Galvão mandou no canto direito da meta adversária, sem chances de defesa do Noia. Dois minutos depois, foi a vez de Reinaldo tentar a finalização a gol, mas a bola subiu demais.

O Novo Hamburgo tentou reagir, com Parede, que arriscou de longe, mas a bola desviou na defesa e saiu à esquerda da meta.

Passado os 21 minutos, o Grêmio chegou bem com uma triangulação na grande área, em que Besozzi recebeu o último passe e chutou, mas a bola acabou subindo demais. Na sequência, Pepê arriscou de fora da área, mandando por sobre a meta.

Lucas Besozzi fez uma grande jogada individual, cortou para a perna direita e chutou, mas a bola subiu demais. Já na reta final do jogo, aos 41 minutos, os visitantes tiveram uma chance em falta da intermediária, mas Marchesín defendeu com tranquilidade.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín; Fábio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino (André Henrique), Cristaldo (Nathan) e Nathan Fernandes (Besozzi); JP Galvão (Rubens). Técnico: Renato Portaluppi.

– Novo Hamburgo: Maticoli; Itaqui, Islan (Santiago), Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga (Bahia); Tanque, Garré (Dionathã), Patrick (Christian); Édipo (Luam Parede). Técnico: Edinho Rosa.

– Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Otávio Lagramanti e Conrado Bittencourt.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/segue-o-lider/

Na Arena, Grêmio vence o Novo Hamburgo por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho

2024-02-06