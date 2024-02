Porto Alegre Porto Alegre conta com nova unidade especializada em exames e tratamento de câncer por meio do SUS

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2024

Foco é proporcionar aos pacientes o início do tratamento ou cirurgia oncológica em, no máximo, 30 dias. (Foto: Julio Ferreira/PMPA) Foto: Julio Ferreira/PMPA

Viabilizado por meio de parceria entre o governo gaúcho e o Poder Judiciário, o Centro de Oncologia da Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN) já realiza atendimentos ao público desde essa terça-feira (6). A unidade está localizada na Zona Sul de em Porto Alegre e atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a prefeitura, o novo serviço oferecerá 200 consultas mensais de rotina. Ao fim do ano, serão mais de 3 mil consultas especializadas, 1,2 mil ultrassonografias, 600 exames de endoscopia digestiva (alta e baixa), 650 cirurgias oncológicas e 5,3 mil tratamentos quimioterápicos.

A previsão para este mês é que sejam feitas mais de 30 consultas, pois os primeiros atendimentos costumam levar cerca de uma hora. Há uma estimativa de que a unidade alcance a marca de 200 consultas mensais já neste semestre. No foco está proporcionar aos pacientes diagnosticados com câncer o início do tratamento ou cirurgia em no máximo 30 dias.

O custeio dos procedimentos é bancado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES), que repassará R$ 6,9 milhões por ano à instituição, mediante parcelas mensais de R$ 576 mil. Já a construção da nova unidade foi realizada com recursos próprios da AHVN, que investiu R$ 3,3 milhões na obra em si, além de mobiliário e equipamentos

“Este novo serviço proporcionará o tratamento de vidas, demonstrando comprometimento de todos os entes envolvidos em oferecer os cuidados adequados à população, reduzindo o tempo de espera”, ressalta o titular da Secretaria Municipal de saúde, Fernando Ritter.

Inauguração

O centro de oncologia estava pronto desde o início de dezembro. Na ocasião, o governo gaúcho explicou que o repase mensal de R$ 576 mil será feito até a habilitação do serviço de oncologia pelo Ministério da Saúde, que assumirá o custeio dos atendimentos.

“Trata-se de um importante reforço no atendimento a pacientes de Porto Alegre e Região Metropolitana, diante de um aumento previsto de 15% no número de casos até 2025, conforme pelo Instituto Nacional do Câncer [Inca]”, salientou a direção da Associação Hospitalar Vila Nova.

Durante aa cerimônia, a titular da SES, Arita Bergmann, ressaltou o apoio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), que repassou em março do ano passado R$ 94 milhões ao Estado para reduzir a espera por tratamentos de oncologia: “O Rio Grande do Sul está diminuindo essa fila e, principalmente, o tempo de espera. Esse recurso vem para salvar vidas”.

(Marcello Campos)

