Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2023

São no total mais de 70 expositores na feira, sendo mais de 30 só de produtores de azeite de oliva do Brasil e Uruguai Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A segunda edição da Olifeira de Guaíba iniciou na quinta-feira (19) e prossegue até este domingo (22) no Largo José Cláudio Machado, no centro da cidade.

A feira é realizada pelo município com apoio da Abrazeite que é uma associação de consumidores de azeite de oliva e derivados. São no total mais de 70 expositores, sendo mais de 30 só de produtores de azeite de oliva do Brasil e Uruguai.

A Olifeira foca no consumidor, em passar conhecimento sobre os tipos de azeite, sobre o que é o extravirgem, sobre os benefícios para a saúde e seu sabor especial.

A feira objetiva ainda aproximar o consumidor do produtor estimulando a venda e a produção em geral de azeites e de todos os produtos derivados das oliveiras, sendo elas, velas, cremes, chás e muito mais.

A expectativa é aumentar o número de visitantes, que no ano passado foram mais de 40 mil pessoas nos quatros dias de evento.

Entre as atrações, aulas-show com chefs nacionais e internacionais, concurso Big Chef, Serginho Moah (Papas da Língua), Claus e Vanessa, e o show nacional com Diogo Nogueira.

