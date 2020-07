Acontece Segunda edição do “Nhoque da Sorte e do Bem Em Casa” vai ajudar famílias da Vila Sarandi

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Alessandro Quevedo)

A tradição de comer nhoque no dia 29 para atrair a sorte tem um sabor diferente para quem participa da ação beneficente Nhoque da Sorte e do Bem. Promovida pelo Premium Restaurante, a iniciativa acontecerá, pela segunda vez consecutiva, na casa dos participantes, no dia 29 de julho.

Em função da pandemia, o jantar preparado pela Mule Bule Gastronomia será entregue no produto Be a Chef, de técnica sous-vide, para ser finalizado pelos participantes na hora de servir. O investimento é de R$ 95,00 com o delivery para Porto Alegre incluso e dá direito a um kit para duas pessoas. No menu, estão uma entrada de mozzarela de búfala com tomates confit e porção de nhoque de batata com dois tipos de molho.

A cada voucher vendido, uma refeição será doada a moradores de rua e toda renda líquida da ação será destinada para famílias da Vila Sarandi, selecionadas através da Associação Comunitária Nossa Vila Aparecida. São mais de mil famílias na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, com uma presença forte de migrantes, que têm sentido muito os impactos da pandemia.

A edição terá um brilho a mais no kit dos participantes, com a parceria da Maxi Acessórios. O evento tem apoio do Premium Restaurante, Trino Arquitetura, Três Corações, Belas Trufas, Sabor de Luna, Cooperbúfalo, Duetto Eventos de Marketing, Elo Everything Connected e DJ Lê Araujo.

