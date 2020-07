Acontece Anhanguera realiza lives sobre experiências do ensino à distância e os desafios em ser mãe e professora durante a pandemia

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

(Foto: Divulgação)

A Anhanguera de Alvorada vai promover nesta próxima quarta (22) e quinta-feira (23), respectivamente, as lives Troca de ideias e experiências do ensino à distância e Ser educadora e mãe em tempo de pandemia (home office), às 20h, no Instagram da faculdade. As conversas serão mediadas pela coordenadora geral de polo da Anhanguera de Alvorada, Kethelen Leal.

A responsável pelo debate desta quarta (22) é a tutora do curso de Nutrição da Anhanguera de Alvorada, Jéssica Barros. Ela informa que na live abordará o papel do tutor e do aluno, além do modelo de ensino de sala de aula invertida. “O objetivo é instigar o aluno a buscar e demonstrar conhecimento. A ideia é que o aluno absorva o conteúdo por meio da plataforma digital e ao chegar na sala presencial já esteja ciente do assunto a ser desenvolvido”, explica.

Já a ministrante da live de quinta-feira (23) é a tutora do curso de Pedagogia da Anhanguera de Alvorada, Suelen Fraga. Ela ressalta que o bate-papo trará os desafios em ser mãe e professora durante a pandemia. Mostrar que é possível conciliar as duas funções. “Como organizar a rotina em home office, cumprir as metas de trabalho e criar um ambiente saudável para o filho. Ser educadora e mãe é uma escolha. Estamos em constante mudanças e precisamos estar preparados para inovar sempre”, diz Suelen.

