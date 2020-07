Acontece Pandemia aumenta procura por cursos técnicos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Marcelo Costa)

O Grau Técnico, vem recebendo alta demanda de matrículas durante a pandemia do novo coronavírus. A procura está ligada a busca de posicionamento profissional diante da nova realidade e a procura no mercado por profissionais da saúde, uma das áreas de cursos ofertados pela escola localizada no Centro Histórico de Porto Alegre. Na área de saúde, a escola oferece cursos de Técnico de Enfermagem, Radiologia e Análises Clínicas. Há também formação em Técnico de Administração com ênfase em Logística e em Recursos Humanos.

Com a pandemia e a obrigatoriedade de distanciamento social, 78% dos alunos do Grau Técnico aderiram ao sistema de EAD e os demais 22%, em geral, não o fizeram pela falta de acesso à internet e a computadores. De acordo com um dos sócios da unidade de Porto Alegre, Jorge Bernardo, quando houver flexibilização das autoridades relativas ao setor da educação privada, a escola buscará uma forma de auxiliar estes alunos que não tem acesso à educação EAD, seguindo normas de segurança determinadas das autoridades sanitárias para buscar uma forma segura, somente para esses alunos sem infraestrutura, para que possam acessar as aulas pela rede de computadores da escola.

Jorge Bernardo, comemora os bons resultados que a Agência de Encaminhamento do Grau Técnico tem obtido com os alunos que já passam a ser contratados por clínicas, casas geriátricas e hospitais do estado. “Devido ao grande desemprego gerado pela pandemia nossa agência de encaminhamento ao trabalho está trabalhando fulltime. A área da saúde é um mercado em expansão e já temos vários alunos desta área contratados. Nossa agência também atua para os familiares de alunos”, comenta o empresário. O serviço opera dentro da escola onde uma colaboradora com formação em Recursos Humanos foca o trabalho na colocação ou recolocação dos alunos (e familiares) no mercado de trabalho. Para isso, eles são preparados para as entrevistas, comportamento e preparação de currículos e passam a ter acesso a vagas em Regime CLT ou estágios.

Devido ao aumento exponencial na procura por cursos, a unidade de Porto Alegre está em fase de expansão física, ponderando um aumento de 500m², os sócios estão investindo na ampliação de novas salas e na compra de materiais. Atualmente o centro educacional conta com uma grande área estrutural disponível, com 12 salas de aulas e quatro laboratórios distribuídos em um edifício de nove andares com 3.000 metros quadrados e capacidade para atender até 2.200 alunos.

