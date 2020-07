Acontece Grupo BIG tem vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência na Região Sul

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Pixabay)

O Grupo BIG está com 89 vagas abertas para Pessoas Com Deficiência (PCDs) na Região Metropolitana de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul e também na cidade de Curitiba. Somente nas lojas gaúchas são 56 vagas. Há oportunidades para as funções de operador de loja, auxiliar de perecíveis e fiscal de prevenção e perdas. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter disponibilidade para trabalhar em escala 6×1.

O processo seletivo é realizado por meio de telefone ou vídeo, com a última etapa concluída de forma presencial na loja. Para conferir as oportunidades e se candidatar às vagas disponíveis, os interessados devem acessar o site, clicando aqui.

