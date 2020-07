Acontece Sinduscon, Sindha e Sindilojas no próximo Tá na Mesa

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Facebook Federasul)

Assim como toda a economia, os serviços de bares e restaurantes e lojistas, se juntam à construção civil, como os setores mais prejudicados com a crise econômico-sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, o Tá na Mesa desta quarta-feira (22) vai receber representantes desses setores para debater sobre o assunto.

Na live, que será mediada pela presidente da Federasul, Simone Leite, os presidentes do Sindicato das Indústrias da Construção Civil (Sinduscon), Aquiles Dal Molin Júnior, dos hotéis, bares e restaurantes (Sindha), Henry Chmelnitsky e do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse, vão abordar o tema “Sobrevivendo a Covid-19”, e irão falar sobre os impactos em cada setor e as perspectivas no pós-pandemia. Eles vão tratar também sobre as ações de cada instituição junto aos seus públicos.

Tá na Mesa – Sobrevivendo a Covid-19

Convidados:

Aquiles Dal Molin Júnior – presidente do Sinduscon-RS

Henry Chmelnitsky – presidente do Sindha-POA

Paulo Kruse – presidente do Sindilojas-POA

Mediação: Simone Leite – presidente da Federasul

Data: 22/07/2020

Horário: 12h

Onde assistir: clique, aqui.

