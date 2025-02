Rio Grande do Sul Segunda Turma do Supremo forma maioria para manter condenações de réus do caso Boate Kiss

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A decisão determina a prisão imediata dos envolvidos Foto: MP/Divulgação (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Segunda Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) formou, nesta segunda-feira (03), maioria para manter a condenação de quatro réus pelo incêndio na Boate Kiss, ocorrido em Santa Maria, na Região Central do RS, em 2013. A decisão determina a prisão imediata dos envolvidos.

O caso está no plenário virtual da Corte. Nesta modalidade, os ministros não discutem, apenas apresentam seus votos. Se houver um pedido de vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso, o processo é suspenso. Se houver um pedido de destaque, o caso é levado ao plenário físico. O relatar é o ministro Dias Toffoli, que negou os recursos. Toffoli foi seguido pelos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes.

O incêndio na madrugada de 27 de janeiro de 2013, que resultou na morte de 242 pessoas e deixou 636 feridos, é um dos maiores desastres do Brasil. A tragédia ocorreu durante um show da banda Gurizada Fandangueira, quando a espuma do teto do palco pegou fogo, liberando fumaça tóxica que asfixiou as vítimas, em sua maioria jovens. O incêndio provocou uma comoção nacional e levou a uma série de investigações e julgamentos.

Os réus condenados são Elissandro Spohr, que recebeu uma pena de 22 anos e 6 meses de prisão; Mauro Hoffman, com pena de 19 anos e 6 meses; e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha, que foram sentenciados a 18 anos de reclusão.

Em agosto de 2022, o TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) anulou o julgamento original, alegando irregularidades no processo, como a escolha dos jurados e a suposta mudança na acusação. No entanto, em setembro de 2024, o ministro Toffoli acatou os recursos da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público do Rio Grande do Sul, restabelecendo as penas.

Ao analisar os recursos, Toffoli destacou que os argumentos das defesas não eram “suficientes para modificar a decisão”. O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ainda não se pronunciaram.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/segunda-turma-do-supremo-forma-maioria-para-manter-condenacoes-de-reus-do-caso-boate-kiss/

Segunda Turma do Supremo forma maioria para manter condenações de réus do caso Boate Kiss

2025-02-03