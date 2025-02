Mundo Presidente do México anuncia acordo com Donald Trump para pausar tarifas por um mês

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2025

Claudia Sheinbaum conversou com o republicano após os EUA oficializarem durante o fim de semana a taxação de 25% em itens mexicanos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta segunda-feira (03) que fez um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pausar tarifas durante um mês.

Em uma publicação feita em sua rede social X, Sheinbaum afirmou que teve uma conversa com o presidente norte-americano, “com grande respeito” pelo relacionamento entre os dois países. Com isso, chegaram a uma série de acordos:

O México reforçará imediatamente a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos, particularmente fentanil.

Os Estados Unidos estão comprometidos em trabalhar para impedir o tráfico de armas de alta potência para o México. As equipes dos dois países começarão a trabalhar em duas frentes: segurança e comércio.

As tarifas comerciais entre os dois países estão suspensas por um mês a partir de agora. Em entrevista a jornalistas nesta segunda-feira, a presidente mexicana disse que, durante a conversa com Trump, os chefes de Estado entenderam que essa seria a melhor forma de continuarem competitivos com a China e com outras nações do mundo.

Ela informou que, a partir de agora, o México terá três mesas de trabalho conjuntas com o governo norte-americano. “Já temos uma mesa com a Secretaria do Departamento dos Estados Unidos, onde o subsecretário está trabalhando fortemente para a defesa dos nossos irmãos mexicanos e sobre todos os temas que tenham a ver com imigração”, disse a presidente mexicana.

“Agora, se abrem duas novas mesas de trabalho, uma para tratarmos sobre o tema de segurança e outra sobre o tema de comércio”, completou Sheinbaum, reforçando o quanto considera importante a pausa das tarifas. “Teremos um mês para trabalhar e convencer a todos que esse é o melhor caminho”.

Canadá segue caminho oposto

No sábado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, retaliou a imposição de tarifas e anunciou uma taxa de 25% sobre produtos dos EUA, em resposta às taxas adotadas pelo governo norte-americano.

Trudeau afirmou que as tarifas prejudicariam os EUA, um aliado de longa data. Ele encorajou os canadenses a comprar produtos canadenses e passar férias no Canadá, em vez de nos EUA.

Trudeau mencionou que as tarifas de 25% afetariam uma variedade de produtos, incluindo cerveja, vinho, bourbon, frutas, sucos de frutas (como o suco de laranja da Flórida, estado natal de Trump), além de roupas, equipamentos esportivos e eletrodomésticos.

Ele afirmou ainda que o governo estuda medidas não tarifárias, incluindo restrições ligadas a minerais críticos, aquisição de energia e outras parcerias.

