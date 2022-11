Brasil Segundo dia do Enem é encerrado; gabaritos serão divulgados na quarta-feira

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Balanço preliminar da aplicação será divulgado na segunda-feira, 21 de novembro, em coletiva de imprensa Foto: Agência Brasil/Divulgação Balanço preliminar da aplicação será divulgado na segunda-feira, 21 de novembro, em coletiva de imprensa. (Foto: Agência Brasil/Divulgação) Foto: Agência Brasil/Divulgação

O segundo dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) foi encerrado às 18h30 deste domingo (20). Estudantes concluíram a aplicação nas versões impressa e digital. Nesta segunda fase, os participantes realizaram provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O gabarito da prova será divulgado nesta quarta-feira (23); segundo o Ministério da Educação.

No último domingo (13), foram avaliadas questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e a redação, que trouxe como tema este ano “desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”. Cerca de 3,4 milhões de estudantes estavam elegíveis a realizares o exame em 2022.

Balanço preliminar

O balanço preliminar da aplicação será divulgado na segunda-feira, 21 de novembro, em coletiva de imprensa, com as presenças do ministro da Educação, Victor Godoy, e do presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. A prova é uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

