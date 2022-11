Porto Alegre Parque Moinhos de Vento completa 50 anos ganhando reformas e melhorias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Também foram anunciados o projeto do futuro playground para as crianças e a revitalização do lago Foto: Mateus Raugust/PMPA Também foram anunciados o projeto do futuro playground para as crianças e a revitalização do lago. (Foto: Mateus Raugust/ PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Em comemoração aos 50 anos do Parque Moinhos de Vento, o Parcão, a Prefeitura Municipal entregou, neste domingo (20), as novas melhorias e reformas no local. Entre os destaques estão a nova pista de caminhadas e corridas, o passeio completo em todo o entorno do parque, melhorias e recuperação geral do mobiliário. Também foram anunciados o projeto do futuro playground para as crianças e a revitalização do lago.

Esporte

Já está aprovado e alinhado com a Prefeitura de Porto Alegre, através da secretária do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, o projeto para o segundo lado esportivo do parque (localizado depois da passarela do viaduto), que precisa de obras e manutenção. A previsão é de entrega no início de 2023.

As reformas para o segundo lado esportivo já estão em tratativas para investimentos e captação de recurso pela modalidade de conversão de solo criado, entre a Melnick e empresas parceiras para início da execução em 2023.

Tradicional

Localizado numa região tradicional de Porto Alegre, com área total de 115 mil metros quadrados, o Parque Moinhos de Vento surgiu como uma opção de lazer e se consolidou como uma das áreas verdes e de entretenimento mais frequentadas numa das zonas mais nobres de Porto Alegre.

