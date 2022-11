Brasil Brasileiro foragido da Justiça é preso em aeroporto de Minas Gerais ao desembarcar de voo de deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Homem foi detido em solo americano pela autoridade de imigração norte-americana. (Foto: Reprodução)

Um brasileiro procurado internacionalmente foi preso no Aeroporto de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana, ao desembarcar de um voo de deportados dos Estados Unidos.

Segundo informações da Polícia Federal, o homem foi detido em solo americano pela Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de Imigração dos EUA. Ele foi deportado devido a um mandado de busca internacional da Interpol e por estar em desacordo com as normas migratórias do país.

Ao chegar em território brasileiro, o homem foi preso pela Polícia Federal. A instituição cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha (ES), pelos crimes de furto qualificado e roubo cometido com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

O suspeito foi submetido a exame de corpo de delito e conduzido para a Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH.

Caso semelhante

Um homem acusado de estupro de vulnerável e condenado a mais de 14 anos foi preso, no mês passado, também após desembarcar de um voo de deportados no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana.

O foragido da Justiça brasileira era procurado internacionalmente e, durante as investigações, foi localizado e preso nos Estados Unidos. Os trabalhos tiveram apoio da U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Após desembarcar em Confins, o fugitivo foi detido pela Polícia Federal e encaminhado para o Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, também na Grande BH.

A condenação de 14 anos por estupro aconteceu na Vara da Comarca de São João do Paraíso, cidade que fica a 756 km da capital mineira.

Deportações

A deportação de brasileiros que viviam nos Estados Unidos disparou em 2022. Só nos seis primeiros meses do ano, 2.221 pessoas desembarcaram no Brasil em aviões que traziam até famílias inteiras que estavam em situação irregular ou que tentaram entrar no país ilegalmente. O número já supera o do ano passado inteiro, quando 2.122 brasileiros foram expulsos dos Estados Unidos.

O número vem aumentando desde uma mudança na lei brasileira em 2019. Até então, era proibida a emissão de passaportes se o cidadão não pedisse, o que impedia a deportação de brasileiros que se recusassem a solicitar o documento.

Há três anos, o governo de Jair Bolsonaro atendeu a um pedido do então governo de Donald Trump e assinou uma portaria com novas regras. Passaram a ser autorizadas as deportações à força de brasileiros que viviam nos Estados Unidos ilegalmente. No lugar do passaporte, passou a ser necessário apenas um atestado de nacionalidade.

Desde a mudança, mais de 70 voos com deportados já chegaram ao Brasil.

