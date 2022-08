Esporte Segundo jogador mais bem pago da NBA admite ter pensado em suicídio

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2022

John Wall deixou o Houston Rockets e jogará no Los Angeles Clippers na próxima temporada. (Foto: Divulgação/NBA)

Estrela do basquete americano desde que foi a escolha número 1 do Draft da NBA, John Wall admitiu que pensou em se suicidar. Segundo jogador mais bem pago de toda a liga, o armador não entra em quadra desde 23 de abril de 2021, e perdeu a mãe e a avó neste período.

“Eu rompi o tendão de Aquiles, minha mãe ficou doente e faleceu com apenas 58 anos e um ano depois, minha avó morreu. Tudo isso no meio da pandemia de coronavírus. Eu via a quimioterapia da minha mãe, se esforçando, os últimos suspiros, usando a mesma roupa por três dias, encostada em um sofá. Foi o lugar mais obscuro em que já me encontrei. Em um momento pensei em me suicidar”, disse John Wall em entrevista à NBC.

Aos 31 anos, Wall jogou apenas 40 partidas nas últimas três temporadas em função de lesões. Depois de entrar em um acordo para rescindir com o Houston Rockets, o armador se prepara para jogar no Los Angeles Clippers a partir de agora, ao lado das estrelas Kawhi Leonard e Paul George.

O salário de 47,2 milhões de dólares (R$ 237,4 milhões) está atrás apenas de Stephen Curry, do Golden State Warriors. Isso porque no acordo feito com os Rockets, Wall receberá 40,8 milhões de dólares (R$ 205,2 milhões) em salários que se somarão aos 6,4 milhões de dólares (R$ 32,2 milhões) que receberá dos Clippers.

“Muita gente pensa ‘eu não preciso de ajuda, posso superar a qualquer momento’. Mas é preciso ser fiel a si mesmo e descobrir o que é melhor fazer. Eu fiz isso, procurei ajuda de um terapeuta. Agora, estou mais forte do que nunca. Se posso superar isso, posso passar por qualquer coisa na vida”, declarou o armador. As informações são do jornal O Globo.

