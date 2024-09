Acontece Segundou de Oportunidades: CIEE-RS inicia a semana com 3,6 mil vagas de estágio em diversas áreas e bolsas de até R$ 2 mil

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está com processos seletivos abertos em todas as regiões do estado para a contratação de mais de 3,6 mil estagiários. As oportunidades são para estudantes do ensino médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 2 mil.

Anote o código da vaga pretendida para localizar na plataforma ao fazer o cadastro. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://cieers.org.br/conjuntos

Curso Cidade BAE Oferta Administração Osório R$ 1.636,04 à R$ 2.097,38 24/14671-5 01 Engenharia Produção Alvorada R$ 1.400,00 à R$ 1.500,00 24/54258-0 01 Engenharia Civil Canoas R$ 1.400,00 24/43853-8 01 Ciências Contábeis POA R$ 1.300,00 24/57799-6 01 Arquitetura e Engenharia Civil Gramado R$ 1.200,00 à R$ 2.000,00 24/57152-1 01 Arquitetura e Engenharia Civil Nova Santa Rita R$ 1.200,00 24/45024-4 01 Pedagogia Pelotas R$ 1.200,00 24/57902-6 01 Psicologia Farroupilha R$ 1.000,00 24/56686-2 01 Ciências Contábeis Santa Cruz do Sul R$ 1.000,00 24/56160-7 01 Engenharia Elétrica Erechim R$ 1.000,00 à R$ 1.200,00 24/57719-8 01 Administração Santa Maria R$ 1.700,00 24/56937-3 01

Além desses destaques, no site Conjuntos é possível pesquisar vagas disponíveis em até cinco cidades e por até cinco cursos ou áreas de atuação. Confira o número de vagas por unidade operacional do CIEE-RS:

UO Porto Alegre: 1.701

UO Novo Hamburgo: 401

UO Gravataí: 460

UO Caxias do Sul: 379

UO Passo Fundo: 175

UO Lajeado: 163

UO Santa Maria: 137

UO Pelotas: 118

UO Santo Ângelo: 100

Também há oportunidades nos Processos Seletivos Públicos de Estágio. Informações e cadastro no site do CIEE-RS: https://www.cieers.org.br/estudante/processosSeletivos

EMPRESA DESCRIÇÃO VAGAS DATA DA PROVA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA ATÉ 22/11/2024 CR Chamamento público PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS ATÉ 17/09/2024 6+CR 24/09/202 MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA ATÉ 23/09/2024 27+CR 30/09/2024

