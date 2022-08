Política Segurança armada acompanhou Bolsonaro o tempo todo na Globo

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Emissora tem uma política que proíbe a entrada de armas, mas a segurança presidencial bateu o pé. (Foto: Reprodução)

A segurança do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, foi autorizada pela Rede Globo a entrar com armas de fogo no antigo Projac. A emissora tem uma política que proíbe a entrada de armas, mas a segurança presidencial bateu o pé. Bolsonaro abriu uma série de entrevistas com os candidatos à Presidência e realizadas pelo Jornal Nacional.

Além de permitir a entrada do armamento, a emissora também deixou Bolsonaro ser acompanhado o tempo todo por uma segurança pessoal, inclusive dentro do estúdio em que foi entrevistado por William Bonner e Renata Vasconcelos.

A comitiva de Bolsonaro era composta por quatro vans e cerca de dez carros com sirenes estacionaram na porta do complexo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para que o candidato à reeleição pudesse cumprimentar apoiadores reunidos no local.

O grupo, que tinha mais de 30 pessoas quando Bolsonaro chegou, ganhou o reforço de uma pequena banda com instrumentos de percussão e corda antes que o presidente saísse da emissora, 40 minutos depois. Mais uma vez, ao deixar a TV Globo, Bolsonaro cumprimentou os apoiadores e tirou fotos. Em um dos momentos, fez uma dancinha, apontando os indicadores para o alto, embalado pelo grupo.

O presidente foi à sua primeira entrevista oficial na campanha acompanhado de assessores, apoiadores, militares e ministros. Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, ficaram perto de Bolsonaro o tempo todo. Fabio Wajngarten, que cuida da comunicação da campanha, chegou antes de Bolsonaro. Paulo Guedes, da Economia, ficou mais afastado das interações com os apoiadores.

Na entrevista de 40 minutos, o presidente foi questionado sobre as críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal), a pandemia de coronavírus, a economia, o meio ambiente e o compromisso com o resultado das urnas.

Depois de interagir com os apoiadores na saída dos estúdios, Bolsonaro foi até o bairro Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Ele visitou uma área que é conhecida pelas barracas de sanduíches e batatas fritas. A passagem pelo local foi transmitida nas suas redes sociais. Bolsonaro fez um lanche na região.

“Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner Kkkkk. Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos!”, escreveu o presidente no Twitter.

A rede social, no entanto, registrou um universo bem maior de menções críticas a Bolsonaro do que positivas. Dados do instituto de pesquisas Quaest mostram que o presidente teve 65% de menções negativas e 35% de menções positivas durante a entrevista, em média. Segundo a análise, Bolsonaro teve mais críticas quando falou das urnas eletrônicas, da pandemia e dos casos de corrupção.

