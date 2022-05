Política Segurança de Lula é visto com submetralhadora em manifestação

Por Redação O Sul | 6 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











A equipe é cedida pelo GSI, lembrando que isso é uma prerrogativa de todos os ex-presidentes da República. Foto: Reprodução A equipe é cedida pelo GSI, lembrando que isso é uma prerrogativa de todos os ex-presidentes da República. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um segurança da equipe do ex-presidente e pré-candidato ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi visto armado enquanto fazia a escolta do petista. A arma é uma submetralhadora HK MP5, de fabricação alemã.

A situação ocorreu na última quinta-feira (5) em Campinas, no interior de São Paulo, onde o ex-presidente cumpria agenda da pré-campanha. O vídeo do agente portando a arma repercutiu nas redes sociais na quinta.

A assessoria de Lula confirmou que o agente fazia a segurança do ex-presidente e que a equipe é cedida pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), lembrando que isso é uma prerrogativa de todos os ex-presidentes da República.

Sancionada em 1986, a lei 7.474 determina que, ao término dos mandatos, os ex-presidentes têm direito a utilizar “os serviços de quatro servidores, para segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações próprias da Presidência da República”.

A lei determina ainda que o Ministério da Justiça “responsabilizar-se-á pela segurança dos candidatos à Presidência da República, a partir da homologação em convenção partidária”. Conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições deste ano, as convenções partidárias que irão definir oficialmente as candidaturas serão realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

Manifestantes

Ao sair do local em Campinas, o carro em que Lula estava foi surpreendido por um grupo de militantes bolsonaristas, que vestiam camisetas amarelas e gritavam palavras de ordem contra o petista. Os seguranças dispersaram os opositores e liberaram a passagem do automóvel.

Ainda por meio de nota, a assessoria de imprensa do ex-presidente disse que “não houve nenhum confronto físico, dano, ou mesmo cerco” ao veículo.

Afirmou também que “o ex-presidente cumpriu toda a sua agenda em Campinas, que terminou com um ato com milhares de pessoas na Unicamp”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política