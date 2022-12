Futebol Segurança morre após sofrer queda em estádio que será palco da final da Copa

Morte aconteceu na terça, no Lusail Stadium, de acordo com comunicado enviado pela organização do Mundial

Os organizadores da Copa do Mundo do Catar anunciaram nesta quarta-feira (14) a morte de um segurança após sofrer uma queda no Lusail Stadium, no sábado. John Njau Kibue foi levado para o hospital imediatamente, ficou sob cuidados na unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

A morte aconteceu na terça, de acordo com comunicado enviado pela organização do Mundial. A família de Kibue foi informada e agora membros do comitê estão investigando as causas que levaram à queda do colaborador no estádio. A equipe de segurança dos estádios do Mundial é composta, em grande parte, por trabalhadores migrantes. A maioria dos operários vem do Quênia e de outros países africanos. O Comitê Supremo da Copa não informou, no comunicado, qual a nacionalidade de Kibue.

Sem jogo

No sábado, dia do acidente do segurança, não houve jogo pela Copa do Mundo no Lusail Stadium. A arena será palco da decisão do torneio no domingo, dia 18. que terá Argentina e França. O jogo final está marcado para 12h (horário de Brasília). Vai ser o último de Messi.

Críticas

Desde que foi indicado como sede da Copa do Mundo, em 2010, o Catar vem sendo questionado quanto às condições de trabalho dadas aos mais de dois milhões de migrantes que atuam nos mais diversos segmentos de serviços do país, não somente na competição de futebol. Grupos de direitos humanos já reivindicaram melhores condições de trabalho.

