14 de dezembro de 2022

Político estava escondido na capital acreana, Rio Branco, e foi preso por meio da representação regional da Interpol no Acre.

O ex-governador de Madre de Dios, região do Peru, Luis Guillermo Hidalgo Okimura, que foi preso pela Polícia Federal nessa terça-feira (13) em Rio Branco, é médico e aguarda extradição. O Consulado do Peru em Rio Branco acompanha o caso e informou que o processo dele está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, Interpol do Peru e do Brasil.

Ainda segundo o Consulado, Okimura foi levado para o Complexo Penitenciário de Rio Branco, Francisco D’Oliveira Conde (FOC). Essa informação também foi confirmada ao g1 pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Escondido

O ex-governador estava escondido na capital acreana, Rio Branco, e foi preso por meio da representação regional da Interpol no Acre. De acordo com a PF, havia um mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o político. Além da prisão, o mandando judicial pede a extradição de Okimura.

A Polícia Federal informou ainda que o político é acusado de crimes como corrupção passiva, tráfico de influência e organização criminosa praticados quando ele era gestor da região. A PF-AC afirmou também que o ex-governador foi colocado à disposição da Justiça para que o processo de extradição seja concluído.

