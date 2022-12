Economia Ibovespa fecha em alta apesar de tombo da Petrobras

14 de dezembro de 2022

Resultado repercutindo entrevista dada pelo futuro ministro da Economia do novo governo Lula, Fernando Haddad

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, passou o dia em queda nesta quarta-feira (14), mas virou ao final do pregão e fechou com ganhos, repercutindo entrevista do futuro ministro da Economia, Fernando Haddad, à GloboNews.

A bolsa fechou no azul apesar do tombo registrado pelas ações da Petrobras, que sofreram com a aprovação na Câmara do texto-base de um projeto de lei que modifica a Lei das Estatais. O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,20%, aos 103.745 pontos. As ações ordinárias da Petrobras caíram 9,8%. Os papeis do Banco do Brasil também tiveram queda acentuada, de 2,48%.

Com o resultado, a bolsa acumula queda de 7,77% no mês, e de 1,03% no ano. Já o dólar fechou em queda neste pregão.

