Porto Alegre Rebocador de Alto Mar “Tritão” estará aberto à visitação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Embarcação estará aberta para visitação pública nos dias 17 e 18, de 13h30 às 19h00, no Cais Mauá (Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico) Foto: Divulgação Embarcação estará aberta para visitação pública nos dias 17 e 18, de 13h30 às 19h00, no Cais Mauá (Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O navio rebocador de Alto Mar “Tritão”, da Marinha do Brasil, chegou a Porto Alegre no dia 12 de dezembro e estará aberto para visitação pública nos dias 17 e 18, de 13h30 às 19h00, no Cais Mauá – Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico. A atividade, promovida pelo Comando do 5º Distrito Naval, integra as comemorações do Dia do Marinheiro – celebrado no dia 13 de dezembro.

O Rebocador de Alto Mar “Tritão” é equipado com duas metralhadoras de 20mm, possui 55 metros de comprimento e conta com uma tripulação de 49 militares. Sua missão é realizar inspeções e patrulhas navais, salvaguarda da vida humana no mar, bem como fiscalizar águas territoriais brasileiras na área de responsabilidade, que compreende o litoral dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Também realiza o socorro e salvamento de navios, embarcações de pesca e recreio no mar. Sediado em Rio Grande e subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul, do Comando do 5º Distrito Naval, sua base é o Porto de Rio Grande.

Serviço:

Visitação Pública ao Rebocador de Alto Mar “Tritão”

Local: Cais Mauá, Av. Mauá, nº 1050 – Centro Histórico – Porto Alegre-RS

Data: 17 e 18 de dezembro de 2022

Horário: 13h30 às 19h00

Entrada: Gratuita

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre