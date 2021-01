– Entre os que precisaram ir para a UTI, a taxa de mortalidade é de 59% (seis a cada dez) – 47.002 de 79.687;

– A mortalidade é ainda maior entre os pacientes que precisaram de ventilação mecânica: 80% (36.046 de 45.205);

– No Nordeste, 31% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, em comparação com 23% do Sul;

– A mortalidade hospitalar de pessoas com menos de 60 anos no Nordeste foi de 31%; no Sul, foi de 15%.

A pesquisa é assinada por sete especialistas, entre eles o epidemiologista Otavio Ranzani, e foi financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e pelo Instituto de Salud Carlos III. Imunidade A imunidade contra a covid-19 entre os pacientes recuperados pode durar pelo menos seis meses, graças à memória celular que permite reativar a proteção em caso de uma nova exposição ao vírus, segundo um estudo divulgado nesta segunda-feira (18).