O Estado enfrenta colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio em hospitais de Manaus, que estão lotados por conta do aumento recorde de internações por covid. Com o caos na Saúde, pacientes começaram a ser levados a outros estados.

Chegada

Um avião com 14 pacientes de Manaus, que fazem tratamento contra o coronavírus, pousou por volta de 17h40 no Aeroporto Santa Genoveva, nesta segunda, em Goiânia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES). Ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros aguardaram os pacientes no pátio do aeroporto, onde foram atendidos por médicos antes mesmo de seguir para o hospital. A pasta informou que são oito homens e seis mulheres. Alguns deles foram direto para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por apresentar dificuldade para respirar. Os pacientes estão em estado de saúde moderado, mas que dependem de oxigênio nesta fase do tratamento. Eles ficarão internados no Hospital das Clínicas de Goiânia, uma unidade de referência no tratamento da doença e possui equipamentos de oxigenação e respiração eletrônica. Caos na saúde

Com mais de 230 mil casos e 6 mil mortes, o Amazonas vive um caos no sistema de saúde com hospitais lotados. As unidades de saúde não têm oxigênio suficiente para todos os pacientes, o que fez o governo adotar medidas emergenciais para receber o insumo. O governo da Venezuela é um dos que enviou ajuda ao Amazonas.