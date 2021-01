Brasil Na Câmara, pelo menos 25% dos deputados já tiveram coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Quase metade da bancada PSL foi infectada pelo coronavírus: 23 dos 52 deputados. (Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)

A pandemia do coronavírus atingiu de forma significativa a Câmara dos Deputados, onde parlamentares votaram medidas para tentar amenizar os impactos da crise sanitária, mas nem sempre deram bons exemplos de comportamento preventivo na calamidade.

Levantamento feito pela coluna Radar, da revista Veja, constatou que, pelo menos, 126 deputados — 25% do total — já foram contaminados pela covid-19. Parlamentares de 21 partidos e de todos os Estados estão nessa lista.

O PSL, partido que elegeu Jair Bolsonaro e cuja maioria desdenha de medidas sanitárias, lidera a lista de infectados. Dos 52 integrantes de sua bancada, nada menos que 23 pegaram covid-19.

Legenda com a maior bancada na Câmara, 56 deputados, o PT registrou apenas cinco casos de coronavírus.

Oficialmente, o Departamento Médico da Câmara contabiliza apenas 71 casos, mostram os dados atualizados na última quinta-feira (14). Mas, nessa soma, é considerada apenas aqueles deputados que comunicaram ao Demed.

Ao longo de 2020 e ainda no início deste ano, alguns deputados acabaram internados até mesmo em UTI, casos de Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Quem também foi parar numa UTI foi Osmar Terra (MDB-RS), parlamentar bastante crítico a medidas de isolamento social.

Muitos deputados se aglomeraram durante a campanha eleitoral. Assim foi com Marx Beltrão (PSD-AL), que se contaminou duas vezes, e Aluísio Mendes (PSC-MA), que foi parar em cima de palanques.

A covid-19 não poupou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nem o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), um ex-ministro da Saúde.

A contaminação também atingiu em cheio partidos como o Republicanos (11 dos 36), o PDT (9 dos 28) e PSDB (9 dos 33).

As informações são da revista Veja.

Eleições presenciais

As eleições para a presidência da Câmara marcadas para 1º de fevereiro serão presenciais. O evento mobiliza os 513 deputados e, de acordo com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a expectativa é que chegue a 3 mil o número de pessoas que circularão pelo Congresso, incluindo funcionários, assessores e a própria imprensa.

A decisão foi votada pela Mesa Diretora na manhã desta segunda-feira (18). Maia vinha articulando para desobrigar parlamentares mais velhos ou com comorbidades de participarem presencialmente, mas saiu vencido na decisão, e lembrou, em coletiva, da posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, quando que diversas autoridades foram contaminadas.

“Se você cruzar o número de deputados que estão no grupo de risco, não é tão grande. A maior parte já teve o vírus. Mas temos que mobilizar mais de 2 mil funcionários da administração direta e indireta, e a imprensa. Então, tem uma circulação mínima de 3 mil pessoas no dia da votação. Eu entendia que, pelo menos no cruzamento daqueles que estão no grupo de risco, que pudessem ter o direito de votar de forma remota, isso reduziria a presença de parlamentares e, automaticamente, de servidores, ao mesmo momento, no ambiente da Câmara, e que sabemos que são de pouca circulação de ar”, afirmou Maia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil