– Entre os que precisaram ir para a UTI, a taxa de mortalidade é de 59% (seis a cada dez) – 47.002 de 79.687;

– A mortalidade é ainda maior entre os pacientes que precisaram de ventilação mecânica: 80% (36.046 de 45.205);

– No Nordeste, 31% dos pacientes precisaram de ventilação mecânica, em comparação com 23% do Sul;

– A mortalidade hospitalar de pessoas com menos de 60 anos no Nordeste foi de 31%; no Sul, foi de 15%.