Saúde Seis benefícios do limão: emagrece, aumenta a imunidade e muito mais

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











A fruta é fonte de vitamina C, nutriente importantíssimo para fortalecer o organismo e evitar infecções virais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os benefícios do limão vão além da imunidade. Você já deve ter ouvido falar que a fruta é fonte de vitamina C, nutriente importantíssimo para fortalecer o organismo e evitar infecções virais. E quem te falou isso estava coberto de razão. Mas, ao contrário do que alguns podem imaginar, por trás dessas pequenas bolinhas verdes que a natureza nos deu, existem vários agentes do bem.

“O limão é bem rico em vitamina C, vitamina A, ferro e possui outros componentes antioxidantes, como: polifenóis, limonoides e ácido cafeico. Também é rico em fibras solúveis”, revela o médico nutrólogo, Fernando Cerqueira.

Combinados, esses nutrientes podem auxiliar o processo de emagrecimento, elevar as defesas do organismo e até mesmo reduzir a retenção líquida. Confira os seis principais benefícios que o consumo de limão pode proporcionar para o organismo:

1.Limão ajuda a emagrecer

Mas, para isso, você não pode acreditar que a fruta faz milagres. “Existem muitos mitos em relação ao consumo de água com limão, com várias outras frutas e chás. As pessoas acreditam que vão emagrecer apenas com isso. A água com limão é interessante por ter poucas calorias. Mas, precisa de outros fatores, como alimentação balanceada, exercícios e acompanhamento médico”, explica o nutrólogo.

Ou seja, tomar água com limão, por exemplo, pode ser uma ótima saída para quem está em restrição calórica e sente vontade de beber algo saboroso e refrescante. O limão possui poucas calorias e também pode ser um excelente tempero para carnes magras e saladas. Portanto, é correto afirmar que ele deixa o processo de emagrecimento mais fácil e gostoso. Mas, não fará nada sozinho.

2.Aumenta a imunidade

Conforme disse Cerqueira, o limão é uma boa fonte de vitaminas, minerais e nutrientes benéficos para o organismo. Toda essa variedade de “substâncias do bem” que a fruta nos oferta, serve para fortalecer o corpo. “Ele age em nosso organismo como um poderoso antioxidante e ajuda a melhorar o sistema imunológico, evitando doenças como a gripe, resfriados e até anemias”, afirma.

3.Combate a retenção

Muitas vezes realizamos uma dieta com poucas calorias, praticamos atividades físicas e, mesmo assim, não conseguimos perder peso. Isso pode ser um indício de algum problema de saúde, instabilidade hormonal ou simplesmente retenção de líquido. Para a última alternativa, o limão pode ser uma solução. “É um ótimo diurético, no qual as toxinas são descartadas através da urina”, diz o médico.

4.Limão desintoxica o organismo

Essa ação diurética que o nutrólogo citou, além de reduzir e evitar uma possível retenção de líquidos, também pode auxiliar o organismo a eliminar toxinas. Fora isso, o limão ainda possui um papel importante para o bom funcionamento do sistema digestivo. “Ele é um importante coadjuvante na desintoxicação do organismo, por possuir fibras alimentares em sua composição. O que ajuda na saciedade, favorecendo o processo digestivo”, revela o Dr. Cerqueira.

5.Evita prisão de ventre

Com o sistema digestivo funcionando melhor, as chances de você sofrer para ir ao banheiro diminuem consideravelmente. “O consumo de limão impede a constipação e a prisão de ventre. Fazendo com que a pessoa fique menos inchada”, revela o médico.

6.Limão é aliado do coração

“A fruta também é rica em potássio – importante mineral, que auxilia na baixa da pressão arterial. Faz reduzir as chances de infarto e AVC no organismo”, finaliza o nutrólogo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde