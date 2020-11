Economia Seis em cada dez indústrias brasileiras preveem faturar mais em 2021, informa levantamento

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Levantamento apontou ainda que 69% das empresas industriais estão faturando tanto quanto no período anterior à pandemia Foto: José Paulo Lacerda/CNI Levantamento apontou ainda que 69% das empresas industriais estão faturando tanto quanto no período anterior à pandemia. (Foto: José Paulo Lacerda/CNI) Foto: José Paulo Lacerda/CNI

Seis a cada dez indústrias esperam aumentar o faturamento em 2021, informa pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgada nesta terça-feira (17). Segundo a entidade, 62% das empresas pesquisadas informaram que a previsão para 2021 é de aumento no faturamento.

A pesquisa ouviu executivos de 509 empresas industriais entre 23 de outubro e 12 de novembro. A maioria das empresas também informou que os negócios já retomaram o mesmo nível de produção do período que antecedeu a pandemia.

De acordo com a entidade, 70% das empresas declararam que os negócios estão no mesmo nível de produção de fevereiro; 69% declararam que já estão com o mesmo faturamento registrado antes da chegada da Covid-19 ao País; 73% declararam estar com o mesmo nível de emprego.

Apesar do faturamento no mesmo nível de fevereiro para quase 70% das empresas, 47% dos entrevistados afirmaram que ainda operam com uma margem de lucro menor do que antes da pandemia.

“A hipótese é que, mesmo com o aumento no faturamento, as indústrias têm sofrido com a alta das despesas com energia e insumos, por exemplo”, afirmou a CNI. De acordo com os dados do levantamento, 45% das empresas declararam que a produção atual é maior que no período pré-pandemia.

A pesquisa perguntou ainda sobre as expectativas dos empresários para o próximo ano: 55% afirmaram acreditar que 2021 será de crescimento econômico; 12% preveem retração econômica em 2021.

