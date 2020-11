Economia Auxílio Emergencial: Caixa começa a pagar terceira parcela de R$ 300 a beneficiários do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2020

Benefício será pago nesta terça-feira a trabalhadores cujo número do NIS termina em 1 Foto: Agência Brasil Benefício será pago nesta terça-feira a trabalhadores cujo número do NIS termina em 1. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal começa a pagar, nesta terça-feira (17), a terceira parcela de R$ 300 do Auxílio Emergencial Extensão aos beneficiários do Bolsa Família.

Os primeiros a receber, nesta terça, serão 1,6 milhão de beneficiários cujo número do NIS termina em 1. Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa. O calendário desta parcela segue até 30 de novembro. A última será paga em dezembro.

Trabalhadores fora do Bolsa

Para os beneficiários do Auxílio Emergencial que não fazem parte do Bolsa Família, a Caixa ainda está pagando parcelas anteriores.

O primeiro lote de aprovados (que recebeu a primeira parcela em abril) está recebendo a segunda parcela de R$ 300 – os pagamentos vão até 20 de novembro, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Aprovados em lotes posteriores ainda estão recebendo a primeira parcela de R$ 300, ou as parcelas de R$ 600.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

