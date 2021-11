Polícia Seis mulheres são presas e duas adolescentes apreendidas por tráfico de drogas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











No total, foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína, que estava fracionada em vários tabletes, maconha e crack Foto: Brigada Militar/Divulgação No total, foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína, que estava fracionada em vários tabletes, maconha e crack. (Foto: Brigada Militar/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil flagrou, nesta terça-feira (23), um ponto onde funcionava uma linha de produção de drogas em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Na ocasião, seis mulheres com idades entre 37 e 20 anos foram presas e duas adolescentes de 16 anos foram apreendidas.

De acordo com a polícia, o setor de inteligência do 4º BP Choque recebeu informações de que havia uma casa no bairro que era usada para produção e depósito de entorpecentes.

Conforme os relatos repassados à polícia, no endereço também havia intensa circulação de pessoas, que chegavam e saiam com mochilas e embalagens, o que indicava que não eram usuários de drogas.

Ainda conforme os policiais, pela janela, eles avistaram as mulheres e as adolescentes, ao redor de uma mesa, sendo que cada uma delas tinha uma função. No total, foram apreendidos mais de 10 quilos de cocaína, que estava fracionada em vários tabletes, maconha e crack. Também foram encontrados cerca de R$ 120 mil em dinheiro e vários aparelhos de liquidificador, que servia para triturar e misturar a droga pura com outros produtos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia