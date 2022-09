Seleção Seleção Brasileira entra no clima da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Contando com todos os 26 jogadores da Seleção Brasileira convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, o técnico Tite comandou mais um treino nesta terça-feira. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Contando com todos os 26 jogadores da Seleção Brasileira convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, o técnico Tite comandou mais um treino nesta terça-feira (20) em Le Havre (França). As partidas têm grande importância para o time brasileiro, pois são as últimas da equipe antes do início da Copa do Catar, que terá a partida inaugural no dia 20 de novembro. O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de novembro contra a Sérvia.

Um dos últimos atletas a se apresentarem foi o atacante Pedro, que participou da derrota de 2 a 1 do Flamengo para o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o camisa 9 do Rubro-Negro chegou com a certeza de que a concorrência para garantir uma vaga na lista de convocados para o Mundial é muito grande.

“Sei que a concorrência é grande, principalmente no ataque, posição na qual todos estão muito bem preparados. Isso é algo que motiva ainda mais, por poder ver que estou entre os selecionados na véspera da disputa de uma Copa do Mundo”, declarou Pedro.

De volta à seleção, o jogador relembrou o período que ficou ausente da equipe e mandou uma mensagem para o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, que sofreu uma grave lesão e não estará no Qatar.

“Mando aqui força para o Guilherme Arana. Eu mandei uma mensagem para ele. Passei por isso em 2018 quando fui convocado pela primeira vez e uma semana do jogo antes sofri uma lesão. A adversidade faz a gente mais forte. Superei aquele momento, superei momentos difíceis. Tem o tempo para todas as coisas e no momento certo voltei pra seleção. Eu superei esse momento e estou feliz por isso. Foram momentos difíceis que me fez mais forte”, revelou.

A equipe canarinho realizará uma nova atividade nesta quarta-feira (21), a penúltima antes da partida contra Gana, na sexta-feira (23), no estádio Océane, em Le Havre. Quatro dias depois a equipe retorna a campo para enfrentar a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris.

Tite usou a primeira atividade com todos os jogadores para fazer alguns testes e montou o time titular com Eder Militão na lateral direita, posição que o zagueiro do Real Madrid exerceu nos tempos de São Paulo e mais recentemente no Porto. No próprio time merengue, já foi utilizado pontualmente pelo lado do campo.

O esboço feito pelo treinador teve Alisson; Eder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Vini Jr, Raphinha e Richarlison. No último amistoso da Data Fifa de junho, quando o Brasil goleou o Coreia do Sul por 5 a 1 e venceu o Japão por 1 a 0, Tite optou por uma dupla de volantes formada por Casemiro e Fred. Nos dois jogos, a lateral direita ficou com Daniel Alves, desta vez fora da convocação. As informações são da Agência Brasil, do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Seleção