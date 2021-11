Esporte Seleção Brasileira feminina de futebol começa a se apresentar para Torneio Internacional de Manaus

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2021

O Brasil estreia contra a Índia no Torneio Internacional de Manaus. (Foto: Divulgação/CBF)

A delegação da Seleção Brasileira feminina de futebol começou a se apresentar para a disputa do Torneio Internacional de Manaus.

A goleira Letícia e a meia Ana Vitória, ambas do Benfica, já estão na concentração, no hotel Holiday Inn. Além delas, Bruninha (Santos), Tainara (Palmeiras), Lauren (São Paulo), Antonia, Daiane (Madrid C.F.F), Julia Bianchi, Ary Borges (Palmeiras), Duda, Formiga (São Paulo), Ivana (Manchester United), Kerolin, Geyse e Gabi Nunes (Madrid C.F.F) se apresentaram no decorrer do dia.

No período da tarde, Katrine (Palmeiras), Lorena (Grêmio), Angelina (O.L Reign) e as atacantes Giovana (Levante UD) e Debinha apareceram no hotel, assim como a comissão técnica.

Tricampeãs da Libertadores pelo Corinthians, Tamires, Adriana e Yasmin se apresentam nesta terça-feira (23), na hora do almoço. O primeiro treino com toda equipe será no mesmo dia, às 17 horas (de Brasília).

O Torneio Internacional de Manaus acontecerá entre 22 de novembro a 1 de dezembro. O Brasil estreia na competição nesta quinta-feira, contra a Índia. Na sequência, as jogadoras enfrentam a Venezuela, no domingo, e encerra sua participação diante do Chile, no dia 1º de dezembro (quarta). Os horários das partidas ainda serão confirmados.

