Esporte Seleção Brasileira feminina de futebol faz treino tático de olho em estreia na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

Faltam apenas nove dias para estreia no Mundial feminino Foto: Divulgação/CBF Faltam apenas nove dias para estreia no Mundial feminino. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

A Seleção Brasileira feminina de futebol segue com os trabalhos de preparação para a estreia na Copa do Mundo, com sede na Austrália e Nova Zelândia. De olho na estreia contra o Panamá, no dia 24, a técnica sueca Pia Sundhage comandou um treino tático na manhã desse sábado (15) no campo do Royal Pines, em Gold Coast, na Austrália.

Pia organizou um coletivo de 11 contra 11 para realizar alguns ajustes técnicos e táticos da equipe. Faltando apenas nove dias para estreia no Mundial feminino, a zagueira Rafaelle destacou o empenho do elenco convocado pela sueca.

“A performance do grupo tem sido a melhor possível. Acho que os treinos estão bem intensos e as meninas estão respondendo muito bem. É o que a Pia falou: agora estamos focando um pouco mais na parte física e vamos entrar na parte mais técnica e tática”, afirmou.

A defensora ainda completou: “Acho que fisicamente todo mundo entregou nesses últimos 11 dias, todo mundo se doou. A gente está exausta do tanto que estamos nos empenhando nos treinos. Isso é muito bom e dá para ver que está todo mundo na mesma página em busca dessa estrela”.

A Seleção feminina deixará Gold Coast na próxima terça-feira, 18, com o objetivo de entrar na reta final da preparação para o torneio mundial. A Seleção Brasileira está no Grupo F do Mundial feminino, juntamente com Panamá, França e Jamaica. A estreia do time comandado por Pia acontece no dia 24 de julho, uma segunda-feira, às 8h (horário de Brasília), no Estádio Hindmarsh, na Austrália.

Pela primeira vez em uma Copa do Mundo feminina, as seleções terão uma sede fixa na primeira fase da competição. A delegação do Brasil ficará concentrada no Best Western North Lakes Hotel e realizará os treinamentos no Moreton Bay Central Sports Complex.

Ponto facultativo

O Ministério da Gestão e Inovação vai publicar uma portaria para permitir a adoção de ponto facultativo para servidores públicos federais nos dias de jogos da Seleção Brasileira feminina. O torneio ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.

Com a flexibilização, servidores poderão se ausentar do trabalho para assistir aos jogos. A medida já é tradicionalmente adotada na Copa do Mundo masculina de futebol. De acordo com a portaria, em dias de jogos que começarem até 7h30min, o expediente terá início às 11h. Nos dias de jogos iniciados às 8h, o expediente começará ao meio-dia. O documento prevê ainda a compensação das horas não trabalhadas até o dia 29 de dezembro.

