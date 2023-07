Geral Romário apresenta melhora em quadro de infecção após internação para tratamento

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2023

O parlamentar de 57 anos passou mal e foi levado para o Barra D'Or, hospital particular na Zona Oeste do Rio de Janeiro. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) À mesa, presidente da CPI do Futebol, senador Romário (PSB-RJ) Foto: Roque de Sá/Agência Senado.

O senador Romário (PL-RJ) apresentou melhora em quadro de infecção intestinal nesse sábado (15), após ter sido internado às pressas na noite da última quinta-feira (13). O parlamentar de 57 anos passou mal e foi levado para o Barra D’Or, hospital particular na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ainda não havia previsão de quando ele deverá receber alta.

“O senador Romário de Souza Faria encontra-se internado no Hospital Barra D Or, desde a noite de 13 de julho de 2023, com quadro de infecção intestinal. Nas últimas 24 horas apresentou melhora do quadro clínico. Permanece com antibioticoterapia intravenosa, em companhia de seus familiares”, informou o hospital.

Desde a quinta-feira, Romário vem recebendo tratamento com antibióticos na forma intravenosa, na companhia de familiares, conforme boletim divulgado pela assessoria do parlamentar.

“Essa semana fui internado para tratar de uma infecção gastrointestinal. Passei mal em casa e estou em tratamento no hospital. Graças a Papai do Céu, o tratamento tem dado resultado é já já estarei 100% de novo. Agradeço a todos pela preocupação e boas energias enviadas. Deus no comando!”, escreveu Romário em suas redes sociais nesse sábado.

Em 2021, o senador precisou passar por uma cirurgia de emergência para retirar a vesícula. Em 2016, o ex-jogador também passou por outra operação, desta vez uma redução do estômago para controlar a diabetes. À época, ele chegou a perder 15 quilos em um mês.

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira de Futebol em 1994, Romário foi reeleito senador pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Ele exerceu o cargo de deputado federal entre 2011 e 2015.

Em 2021, Romário deixou o Podemos – sigla a qual fazia parte desde 2017 –, para se filiar ao Partido Liberal (PL), mesma legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-jogador também foi filiado ao Progressistas (2001-2009) e ao Partido Socialista Brasileiro (2009-2017).

Em 2011, Romário se elegeu deputado federal pelo Rio de Janeiro após receber mais de 146 mil votos, sendo o sexto candidato mais votado no estado naquela ocasião.

Em 2014, ainda no PSB, Romário foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com 4.683.963 milhões de votos, 63,43% do total. À época, o ex-governador do Rio Cesar Maia ficou em segundo lugar, com 20,51% dos votos.

No pleito de 2018, o ex-jogador se lançou candidato ao governo do Rio pelo Podemos, ficando em quarto lugar na disputa, com 664.511 votos.

Já nas eleições de 2022, concorrendo à reeleição ao Senado pelo PL, Romário obteve mais de 2,2 milhões de votos, o equivalente a 29,05% do total. As informações são do jornal O Globo, da CNN e das agências de notícias da Câmara e do Senado.

2023-07-15