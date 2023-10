Esporte Seleção Brasileira masculina de Vôlei garante vaga nas Olímpiadas 2024

A Seleção Brasileira masculina de Vôlei venceu a Itália, neste domingo (8), no Rio de Janeiro por 3 sets a 2 e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, em 2024. Com parciais 25/23, 23/25, 15/25, 25/17 e 15/11, o time comandado por Renan Dal Zotto carimbou o passaporte rumo a mais uma Olimpíada.

Com a vitória, o Brasil garante a segunda vaga em disputa no Grupo A do Pré-Olímpico. A seleção termina em segundo lugar, atrás da Alemanha, maior surpresa da competição. A Itália, por sua vez, vai precisar buscar seu lugar nos Jogos através do ranking, assim como Cuba, outra equipe da chave que buscava a classificação.

Na última Olimpíada, em Tóquio-2020, disputada em 2021 em virtude das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus à época, o Brasil ficou sem medalha pela primeira vez desde a edição de Seul, na Coréia do Sul, em 1988, ao perder para a Argentina.

Logo após a partida, o técnico Renan Dal Zotto anunciou sua saída da Seleção. Dal Zotto chegou ao Pré-Olímpico pressionado por conta dos maus resultados na Liga das Nações e na perda do Sul-Americano.

“Eu tomei uma decisão essa semana, falei com a minha esposa. É hora de dar uma pausa. Decisão familiar, vou me afastar da seleção brasileira, mas não do vôlei. Uma orientação médica também por tudo o que passei em 2021. Os jogadores não sabem, a comissão técnica não sabe, vou conversar com eles agora no vestiário. Me afasto da seleção, mas não do vôlei, que é a minha vida, onde estou há 50 anos”, declarou o comandante, depois do confronto.

O novo treinador ainda será anunciado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Bernardinho, atual coordenador de seleções, é o nome mais cotado. O presidente da entidade, Radamés Lattari, despistou.

“O Brasil tem vários ótimos técnicos. E o Bernardo é um deles”, declarou.

Renan assumiu a seleção em 2017, após o adeus de Bernardinho à equipe. No início, conquistou a Copa dos Campeões, em 2017, e a Copa dos Campeões, em 2019. Depois, na Liga das Nações de 2021, o técnico não estava no banco. À época, ele ainda se recuperava da infecção por Covid, que o deixou 36 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro. Carlos Schwanke foi o treinador na campanha.

