Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2023

Segundo o governo, há seis aeronaves prontas para a missão. Foto: Reprodução Segundo o governo, há seis aeronaves prontas para a missão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou o início de uma operação de repatriação de brasileiros que estão na área de conflito em Israel e na Palestina. Um avião KC-30, com capacidade para 230 passageiros, será enviado ainda neste domingo (8) de Natal (RN) para a Itália, onde ficará aguardando orientações para buscar brasileiros no Oriente Médio e devolvê-los aos País.

“Não sabemos ainda se essa primeira decolagem será amanhã [segunda] ou na terça, dependendo da montagem dessa lista de passageiros que desejam voltar ao Brasil”, afirmou o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno.

Ele acrescentou dizendo que a coordenação dessa operação é feita em conjunto com as embaixadas do Brasil na região. Há uma expectativa também de normalização das operações no Aeroporto Ben-Gurion, o principal em Israel, o que permitiria que brasileiros deixassem a região em voos comerciais, sem precisar da ajuda governamental.

O Planalto ainda avalia outros aeroportos, além do próximo a Tel Aviv, para repatriar os brasileiros que não estão em Israel ou podem correr risco ao tentar chegar à capital israelense.

Segundo Damasceno, a lista de passageiros deve ser fechada na manhã desta segunda-feira (9), no horário de Brasília. Os voos podem decolar já na segunda, de preferência, saindo do Oriente Médio no turno da tarde.

“À tarde, porque facilita o transporte terrestre de todas as localidades até os aeroportos. Logicamente, num momento de crise como este, os transportes terrestres têm acesso mais difícil. Se decolássemos de manhã, teríamos nossos brasileiros fazendo deslocamentos complicadíssimos durante a madrugada”, explicou o comandante da Aeronáutica.

Ainda segundo o governo, há seis aeronaves prontas para a missão:

– dois aviões KC-30, com capacidade para até 230 passageiros cada;

– dois KC-390, com capacidade para até 80 passageiros cada;

– dois VC-2, cedidos pela Presidência da República, que podem transportar até 38 passageiros cada.

Além da tripulação de voo, o governo brasileiro também deve enviar médicos e psicólogos para dar assistência aos brasileiros removidos.

“As coordenações estão sendo feitas para que nós possamos trazer todos os nossos brasileiros que estão na região, aqueles que, logicamente, desejarem. Importante dizer que vários já estão se colocando em aeronaves comerciais, buscando a saída para uma remoção para países mais próximos”, declarou Damasceno.

O Ministério das Relações Exteriores também informou três contatos para brasileiros em situação de emergência, ambos com o aplicativo WhatsApp instalado:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610

Segundo o Itamaraty, ao todo, a estimativa é de que 14 mil brasileiros vivem em Israel, e outros 6 mil, na Palestina – a grande maioria, fora da área dos ataques registrados neste fim de semana.

