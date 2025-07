Rio Grande do Sul Selo “Premium de Origem e Qualidade” para a safra 2025 será concedido a 28 azeites gaúchos

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Certificação, que reconhece a excelência e a autenticidade da produção local. (Foto: Freepik)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) do Rio Grande do Sul divulgou nessa segunda-feira (28) a lista de azeites de oliva extravirgem certificados com o selo “Produto Premium Origem e Qualidade RS” para a safra de 2025. Nessa edição, 28 azeites de 14 marcas gaúchas estão aptos à certificação, que reconhece a excelência e a autenticidade da produção local.

Quase 60 mil garrafas seladas poderão ser encontradas em lojas online, redes sociais das marcas, supermercados e lojas especializadas. Além disso, estarão disponíveis para compra na Feira do Azeite Gaúcho, realizada sempre no primeiro e terceiro sábados de cada mês no pátio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), em Porto Alegre – no bairro Menino Deus.

A cerimônia oficial de entrega dos certificados está agendada para o dia 1º de setembro, durante a Expointer, no Parque de Esteio. Adjunto da Sict, Mário Augusto Gonçalves ressalta: “O evento tem oir objetivo não apenas homenagear os produtores certificados, mas também ampliar a divulgação das marcas reconhecidas, fortalecendo o setor e incentivando o consumo de produtos gaúchos de alta qualidade”.

O selo de reconhecimento do azeite de oliva extravirgem como produto premium é fruto de uma parceria entre a Sict e o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva). A iniciativa busca certificar os produtos que atendam a critérios rigorosos, garantindo ao consumidor a origem gaúcha e a qualidade diferenciada no cenário nacional e internacional.

(Marcello Campos)

