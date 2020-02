Brasil Sem coronavírus, brasileiros repatriados da China vão sair da quarentena neste domingo, diz o Ministério da Defesa

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

O Ministério da Defesa confirmou que os repatriados vindos da China deixarão a quarentena na Base Aérea de Anápolis na manhã deste domingo (23). A decisão de adiantar o fim do isolamento foi tomada após o último resultado para testes do coronavírus – o terceiro desde o período que o grupo chegou ao Brasil – também dar negativo.

Anteriormente, o ministério previa uma quarentena de 18 dias. Com isto, os brasileiros e parentes chineses só deveriam deixar a base na próxima quinta-feira (27). No entanto, o ministro interino da Saúde, João Gabbardo dos Reis, já tinha informado, na sexta-feira (20), que o grupo em quarentena poderia ser liberado antes do prazo inicial previsto.

O Ministério da Defesa ressaltou que todos os repatriados permanecem com quadro assintomático. O órgão informou que eles serão transportados pela FAB (Força Aérea Brasileira) para nove Estados do País. Neste sábado (21), alguns repatriados já tinham revelado a ansiedade em poder voltar para casa após a quarentena.

Retorno da China

O grupo de brasileiros e parentes chineses que retornou ao Brasil por conta do coronavírus pousou em na Base Aérea de Anápolis em dois aviões da FAB no último dia 9. Desde então, eles permaneceram no local.

Ao todo, 34 pessoas foram resgatadas. Outras 24 pessoas que integravam a equipe técnica que foi buscá-los – incluindo tripulação, médicos e jornalistas – também ficou no isolamento.

O grupo dos 34 repatriados da China é composto da seguinte forma: 4 chineses casados com brasileiros; 7 crianças com idades entre 2 e 12 anos; 23 brasileiros adultos – casais e homens e mulheres solteiros (sendo três diplomatas).

A tripulação das aeronaves é formada por: 14 médicos; 8 tripulantes; 2 jornalistas. O Hotel de Trânsito da base foi adaptado para receber o grupo. No local, uma área foi reservada exclusivamente para eles.

Durante duas semanas, eles tiveram acesso aos seguintes itens: 6 refeições diárias: café, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia (acompanhados por nutricionistas); videogame, brinquedoteca, jogos, biblioteca, apresentação de bandas militares; internet, TV a cabo, frigobar, geladeira sem itens alcoólicos; serviço religioso; emergência odontológica; apoio psicológico e pedagógico.

Nota do Ministério da Defesa

“Brasileiros serão liberados neste domingo da Base Aérea de Anápolis

Anápolis (GO), 22/02/2020 – Os 58 brasileiros, que estão cumprindo quarentena na Base Aérea de Anápolis, serão liberados neste domingo (23). Eles realizaram a terceira coleta, na sexta-feira passada, e, neste sábado, os resultados foram negativos para coronavírus, de acordo com a análise do Laboratório Central do Estado de Goiás.

Todos os hóspedes da Base Aérea de Anápolis, que permanecem com o quadro assintomático, serão transportados, neste domingo, pela Força Aérea Brasileira para nove estados do Brasil.

A Operação Regresso à Pátria Amada Brasil cumpre assim seu compromisso com o bem estar de todos os envolvidos na operação e com a segurança da população brasileira”.

