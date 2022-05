Brasil Sem definir data, WhatsApp afirma que lançará megagrupos após avaliação “cuidadosa e criteriosa”

25 de maio de 2022

O WhatsApp respondeu ao MPF (Ministério Público Federal) de São Paulo que a implementação da sua nova ferramenta – o recurso Comunidades – ainda não tem data definida. Em ofício, o aplicativo informou que “decidiu implementar essa funcionalidade somente após eventual segundo turno das eleições de 2022, em data a ser definida”.

Também disse que “seguirá avaliando de maneira cuidadosa e criteriosa o melhor momento para o lançamento no País”. O MPF instaurou um inquérito em 2021 para investigar como plataformas, como o WhatsApp, combatem a desinformação propagada nas redes sociais. A preocupação do órgão é evitar que os ânimos acirrados pela polarização política no Brasil gerem uma situação parecida com a ocorrida nas eleições nos Estados Unidos, quando cinco pessoas morreram após a invasão do Congresso americano, em janeiro de 2021.

É praxe nessa investigação o MPF enviar ofícios com questionamentos a plataformas, como WhatsApp e Telegram, por exemplo. As respostas mais recentes do WhatsApp ao MPF constam em documento assinado no dia 13 de maio. Os questionamentos do MPF foram feitos em abril.

Um dos questionamentos do representante do MPF dizia respeito à possibilidade de a nova ferramenta do WhatsApp só ser implementada em 2023. O MPF solicitou “informações sobre a possibilidade de extensão do adiamento da implementação da nova funcionalidade, no Brasil, para o início do ano de 2023, considerando os riscos – dada a recente experiência vivida nos Estados Unidos da América, com a grave invasão do Capitólio – que um aumento de viralização de conteúdos potencialmente desinformativos pode trazer para os direitos fundamentais de participação política dos cidadãos e das cidadãs deste país, assim como para a integridade das instituições democráticas nacionais, sobretudo considerando que o WhatsApp funciona por criptografia ponta a ponta by default e está presente em 99% dos celulares que aqui operam”.

Como o WhatsApp não precisou a data ou até mesmo o mês em que a nova ferramenta começará a operar, o MPF decidiu enviar novo ofício, questionando mais uma vez se isso pode ocorrer apenas em 2023.

