Sem discurso, Bolsonaro encerra primeira agenda oficial fora de Brasília em formatura de militares

26 de novembro de 2022

Paulo Sérgio Nogueira, Bolsonaro e Mourão na cerimônia do Aspirantado. (Foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve neste sábado (26) na formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. O evento é a primeira agenda oficial do presidente fora de Brasília desde a derrota.

A formatura começou por volta das 11h, quando Bolsonaro chegou acompanhado do vice-presidente, Hamilton Mourão, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Desde o resultado das eleições, 30 de outubro, apoiadores golpistas acampam em frente ao local. O presidente foi ao local de helicóptero, que pousou na base da Aman, que tem acesso restrito.

Em seguida, Bolsonaro seguiu para o pátio Marechal Mascarenhas de Moraes, local de acesso restrito a convidados. Apenas alunos, militares e familiares participaram da cerimônia.

Bolsonaro fez a entrega de uma medalha e uma espada a um aluno condecorado na cerimônia, mas não fez discursos.

A formatura foi a primeira viagem e agenda oficial do presidente após a derrota nas eleições. Sua última agenda havia sido no Palácio do Planalto no dia 31 de outubro, quando esteve em uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, um dia após o segundo turno da eleição presidencial.

Após almoçar com autoridades convidadas, Bolsonaro deixou Resende por volta de 13h30, com destino a Brasília (DF).

Sobre o Aspirantado

O Aspirantado é a cerimônia em que os aspirantes vão receber a espada de oficial do Exército Brasileiro. A solenidade marca a conclusão de quatro anos de estudos na Aman.

A turma “Bicentenário da Independência” é composta por 362 homens e 33 mulheres, totalizando 395 cadetes. Deste número, dez possuem nacionalidade estrangeira de países classificados como amigos do Brasil: Guiana, Vietnã, Honduras, Peru, Camarões e Panamá.

Pela primeira vez, a Aman vai formar uma cadete do sexo feminino nascida no exterior: a peruana Ghazmin Lucero.

Manifestações em Viracopos

Um grupo de bolsonaristas contrários ao resultado das eleições presidenciais fechou duas pistas da avenida que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), nesta sexta-feira (25). O ato só foi dispersado após a chegada da Polícia Militar, que precisou usar uma retroescavadeira para remover a barricada montada no meio da pista.

Ao todo foram ao menos quatro horas de interdição no trânsito e houve congestionamento. A pista só foi totalmente liberada às 8h15, segundo a polícia.

O registro da ocorrência foi feito por um motorista que passou pela Avenida José Amgarten por volta das 4h30. Caminhões estavam parados na pista e carros de passeio estavam sendo liberados para trafegar pelo acostamento. Os bolsonaristas usaram pedaços de madeira e entulho para fazer o bloqueio.

Segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), que foi acionada por volta das 6h15, o tráfego ficou congestionado, mas fluindo, e apenas caminhões foram impedidos de seguir viagem.

A via é o único acesso ao terminal, sendo ligação entre o trevo da Rodovia Santos Dumont (SP-75) e da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324) a Viracopos.

