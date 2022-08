Grêmio “Sem dúvida”, diz o vice-presidente de futebol Denis Abrahão sobre a permanência do técnico Roger Machado no comando do Grêmio

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Vice-presidente de futebol afirmou que não haverá troca no comando técnico do clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Denis Abrahão, vice-presidente de futebol do Grêmio, garantiu que Roger Machado segue no cargo, mesmo após a derrota para o Criciúma, em Santa Catarina, nesta terça-feira (30). Com a derrota por dois a zero, o clube gaúcho chegou a quatro partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B.

“Sim, sem dúvida, estamos atentos a tudo que está acontecendo, uma autocrítica, um momento ruim. Não vamos procurar resultados que não sejam aquilo que acontece em campo. Temos que ter inteligência de administrar os momentos de crise. Momento é delicado, mas felizmente só depende de nós”, falou Denis.

Na partida contra o time catarinense, o Grêmio perdeu praticamente sem chutar a gol. No primeiro tempo, Caio Dantas marcou o primeiro gol. No segundo tempo, Rafael Bilu foi responsável para garantir o três pontos para o Criciúma.

Com 44 pontos, a vantagem do tricolor em relação ao Londrina, o quinto colocado, é de três pontos apenas. Até o fim da rodada, a equipe pode perder a terceira posição para a equipe do Vasco. Na próxima sexta-feira (02), o time de Roger Machado recebe o Vila Nova (GO), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre, pela 28ª rodada da Série B.

