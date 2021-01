Agora com 39 pontos, o Paris Saint-Germain segue na segunda colocação empatado com o Lille, que jogou fora de casa contra o Nîmes e cenceu por 1 a 0 – gol de Burak Yilmaz. Os dois times conseguiram diminuir a diferença para o líder Lyon para apenas um ponto. Também como visitante, a equipe de Lyon ficou no empate por 2 a 2 com o Rennes.

Em uma fria noite de Paris – a sensação térmica chegou a menos 3 graus –, Pochettino conquistou a sua primeira vitória em dois jogos no comando do Paris Saint-Germain. Ainda com muitos desfalques, o técnico não teve muitas alternativas para usar durante o jogo. No entanto, não teve muito com o que se preocupar.