A Inter de Milão empatou com a Roma e vê o Milan como líder isolado do Campeonato Italiano

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

O resultado deixou ambas as equipes mais distantes do Milan. (Foto: Divulgação/Internazionale)

Na briga pela liderança do Campeonato Italiano, Internazionale e Roma empataram em 2 a 2 neste domingo (10) – e viram o Milan se manter como líder isolado da competição.

Como o time de Stefano Pioli havia derrotada o Torino no sábado (9), por 2 a 0, era fundamental que os comandados de Antonio Conte vencessem em fora de casa para manter a distância mínima contra o Milan.

Porém, o resultado deixou ambas as equipes mais distantes do Milan: com 40 pontos, a equipe está 3 pontos à frente da rival Inter e 6 à frente da Roma.

Os gols do jogo foram marcados por Pellegrini (17 minutos) e Mancini (aos 41 do segundo tempo) para os donos da casa e por Skriniar (11 do 2º tempo) e Hakimi (18 do 2º tempo).

Nos outros confrontos já finalizados, a Atalanta goleou o Benevento fora de casa por 4 a 1 e o Genoa venceu o Bologna por 2 a 0. A 17ª rodada segue até esta segunda-feira (11).

