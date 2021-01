Após o gol, os times tocaram mais a bola e ambos os lados criaram oportunidades, mas sem êxito. Aos 28 minutos, Soldado recebeu a bola na cara do gol e o goleiro do Barça conseguiu fazer bela defesa.

Messi brilhou e deixou dois dele no jogo. Aos 35, ele recebeu boa assistência e, com três jogadores adversários na marcação, conseguiu colocar a bola no ângulo direito do goleiro do Granada. Aos 43, o argentino bateu falta rasteira na entrada da área, com efeito, e a bola entrou no canto direito do gol depois de passar pela barreira.

A volta do segundo tempo foi marcada pelo domínio absoluto do Barcelona. Com chegada perigosa aos 11 minutos, Frenkie de Jong chutou por cima do gol e quase aumentou a vantagem do Barça. E logo aos 18, Griezmann voltou a marcar com um chute no canto esquerdo depois da assistência do Dembele. Sem sustos, o Barça terminou a partida com um a mais em campo e com mais uma vitória garantida.