Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

(Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Em busca da quinta vitória consecutiva no Brasileirão, o Inter enfrenta o Goiás neste domingo (10), no Beira-Rio. A partida, com início às 18h15min, é válida pela 29ª rodada do campeonato.

Vice-líder do torneio, com 50 pontos, o Colorado ainda sonha com o título e quer ficar mais próximo do líder São Paulo. Nessa partida, o técnico Abel Braga não conta com o meio-campista Edenilson e o atacante Yuri Alberto.

Os dois atletas receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Já o artilheiro Thiago Galhardo retorna de suspensão.

O Goiás, do técnico Augusto César, tem 26 pontos no campeonato e quer sair da zona de rebaixamento.

Acompanhe o jogo ao vivo pela Rádio Grenal 95,9 FM.

