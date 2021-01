Esporte As vendas virtuais da loja do Grêmio cresceram 140% em 2020

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os números do balanço anual foram apresentados pela gerente comercial de varejo do Grêmio. (Foto: Grêmio/FBPA)

Mesmo com todas as restrições de operação, impostas pelas autoridades sanitárias durante 2020, para manter a segurança de clientes e funcionários durante a pandemia, a GrêmioMania obteve crescimento em vendas na comparação com períodos entre 2019 e 2020. Os números do balanço anual foram apresentados pela gerente comercial de varejo do Grêmio, Maria Virginia Xavier.

Em um ano diferente do projetado, em que o varejo precisou fechar suas portas em determinados momentos de maior restrição para circulação de pessoas, o setor olhou muito para o e-commerce. As vendas no site GrêmioMania tiveram um incremento de 140%.

O Grêmio aumentou o desconto exclusivo e concedeu frete gratuito nas compras acima de R$ 90 para os sócios. Além disso, contou com a massiva participação da torcida em campanhas de fim de ano, como a Blue Friday e Natal, aproveitando o bom momento do time, que está classificado para a final da Copa do Brasil.

Ainda sem contar com a presença da torcida na Arena desde março, o último quadrimestre apresentou aumento de vendas após a permissão de funcionamento da Mega Store da Arena. Para efeitos de comparação, entre os meses de setembro e dezembro de 2019, com 11 jogos e torcida, o mesmo período de 2020 apresentou um crescimento de 10% em vendas sem a presença de torcida nas partidas realizadas na casa do Tricolor. Na relação entre os meses de dezembro de 2019 e dezembro de 2020, o crescimento chegou aos 40%.

Maria Virginia destaca o diferencial que pode ser encontrado na GrêmioMania Megastore da Arena e Centro: “O mix de produtos é muito maior. Não são apenas as camisas de jogos, os uniformes, mas diversas opções com roupas para o dia-a-dia e oficiais do Grêmio. Brinquedos, equipamentos de churrasco, kits de praia, toalhas, abrigos, artigos masculinos, femininos, infantis, linha pet e outros tantos que podem ser encontrados somente nas lojas da Arena e do Centro de Porto Alegre.

Grêmio x Seleção

A equipe feminina do Grêmio e o time sub-16 masculino farão parte da preparação da Seleção Brasileira Feminina para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A convite da CBF, as duas equipes participarão de jogos-treino contra o Brasil nesta terça-feira (12) e no próximo dia 18 deste mês. As atividades acontecerão no Vila Ventura Ecoresort, em Viamão, local em que a Seleção está concentrada e realizando o primeiro trabalho de 2021, que integra o ciclo de observações para a competição mundial.A equipe tricolor sub-16 fará o primeiro teste do Brasil, na terça-feira, às 10h. Já as Gurias Gremistas entram em campo contra as selecionadas técnica Pia Sundhage no dia 18, às 9h30. O tempo de duração das partidas será de 1h, com dois períodos de 30 minutos. Seguindo o protocolo médico da Comissão Médica Especial da CBF, as equipes do tricolor passarão por exames de RT-PCR para detectar previamente possíveis casos de covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte