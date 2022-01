Esporte Sem Neymar, Tite divulga lista para os jogos do Brasil contra Equador e Paraguai; veja os convocados

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2022

Tite convoca a Seleção pela primeira vez no ano da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O técnico da seleção brasileira masculina de futebol, Tite, divulgou nesta quinta-feira (13) a primeira lista de 2022, ano de Copa do Mundo. Sem caras novas, 26 atletas foram convocados para os jogos das Eliminatórias contra Equador, em Quito, no dia 27 de janeiro, e contra o Paraguai, em Belo Horizonte, no dia 1º de fevereiro. Ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, Neymar ficou fora da lista.

A Seleção se apresenta direto em Quito, e os jogadores vindos da Europa vão pegar voo fretado disponibilizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Classificada com cinco rodadas de antecedência – mesmo com jogo a menos (devido à suspensão da partida contra a Argentina) –, o Brasil é líder isolado das Eliminatórias com 35 pontos. Os argentinos, também classificados, estão em segundo, com 29 pontos.

O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, será o chefe de delegação nessa viagem.

Veja a lista de convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Man United);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa);

Atacantes: Antony (Ajax), Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds) e Gabriel Barbosa (Flamengo)

Agenda da Seleção em 2022

27/1 – Brasil x Equador, em Quito

1/2 – Brasil x Paraguai, no Mineirão

24/3 – Brasil x Chile, na Arena Fonte Nova

29/3 – Brasil x Bolívia, em La Paz

1/4 – Sorteio de grupos Copa do Mundo

Entre 31 de maio e 14 de junho – Três amistosos, com datas, locais e adversários a definir

Entre 19 e 27 de setembro – Dois amistosos, com datas, locais e adversários a definir

21/11 – Abertura da Copa do Mundo

