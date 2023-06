Tecnologia Sem sinal, sem problema: aprenda a usar o Google Maps mesmo sem internet

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Aprenda a baixar mapas no Google Maps para os sistemas Android e iOS.

O Google Maps offline oferece uma solução prática para quem precisa de mapas no celular sem conexão com a internet. Entretanto, com o aplicativo Google Maps, você pode baixar os mapas da sua cidade e ter acesso às rotas e informações de localização mesmo quando estiver offline.

Mostraremos como baixar mapas no Google Maps para os sistemas Android e iOS. Portanto, siga o passo a passo e nunca mais fique perdido no meio do caminho!

O Google Maps é uma ferramenta indispensável para quem precisa se deslocar pela cidade. No entanto, nem sempre estamos com acesso à internet, seja por falta de sinal ou pelo término dos dados móveis.

Para evitar ficar perdido nessas situações, o Google Maps permite que você faça o download dos mapas da sua região e os acesse mesmo quando estiver offline. Confira abaixo como fazer isso no seu celular.

Android

1. Abra o aplicativo do Google Maps e verifique se você está conectado à internet. Faça login no aplicativo, se necessário.

2. Busque pela cidade que você deseja baixar o mapa.

3. Arraste o mapa para cima ou toque nos três pontinhos no canto da tela. Em seguida, selecione a opção “Fazer download de mapa off-line”.

4. Se você pesquisou um lugar específico, como um restaurante, toque em “Mais”, depois em “Fazer download de mapa off-line” e, por fim, em “Download”.

5. Após o download, você poderá acessar as rotas e o aplicativo mostrará o seu avanço no trajeto utilizando o GPS. Lembre-se de que o mapa selecionado deve cobrir todo o caminho que você planeja percorrer.

iOS

1. Abra o aplicativo do Google Maps e verifique se você está conectado à internet. Certifique-se de que não está no modo de navegação anônima.

2. Busque pela cidade que você deseja baixar o mapa.

3. Arraste o mapa para cima e toque nos três pontinhos no canto da tela. Em seguida, selecione a opção “Fazer download de mapa off-line”.

4. Após o download, você poderá acessar as rotas e o aplicativo mostrará o seu avanço no trajeto utilizando o GPS. Assim como no Android, verifique se o mapa cobre todo o caminho desejado.

