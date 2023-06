Tecnologia Saiba por que o primeiro computador da Apple foi feito de madeira

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Várias unidades do Apple 1 foram montadas em estruturas de madeira. (Foto: Wikimedia Commons)

Não há como discordar que o Apple 1 tenha trazido revoluções na história dos dispositivos eletrônicos, já que ele é o primeiro produto lançado oficialmente pela Maçã. É comum ver o computador em carcaças de madeira, e há algumas explicações históricas para isso.

O equipamento desenvolvido pelo engenheiro Steve Wozniak era oferecido inicialmente como uma placa de circuito, sem qualquer tipo de proteção. A princípio, a intenção era fazer com que os componentes fossem vendidos como um kit, a ser montados por entusiastas da tecnologia.

Contudo, Steve Jobs chegou a vender 50 unidades do computador já montado para a Byte Shop, loja de eletrônicos baseada na Califórnia. Foi ali que o conjunto de componentes eletrônicos foi colocado em madeira Koa, num total de seis unidades — atualmente, a quantidade de peças restantes é ainda mais baixa.

Não há uma explicação que justifique exatamente por que a madeira foi o material escolhido, mas é possível que tenha existido a intenção de agregar valor ao produto — afinal, a madeira Koa é considerada rara, com crescimento apenas em regiões bastante específicas.

Ao longo dos últimos anos, algumas unidades do Apple 1 com construção em madeira foram leiloadas nos Estados Unidos. Como esperado, o valor de arremate dos produtos subiu bastante em relação ao que já era cobrado originalmente, com cifras que chegaram a US$ 800 mil em determinadas compras.

Para efeito de comparação, em 1976 o computador teve cerca de 200 unidades vendidas pelo valor de US$ 666,66, já que Wozniak tinha apreço por números repetidos. Com a correção relacionada ao valor da moeda estadunidense, este preço seria equivalente a cerca de US$ 3,6 mil — ou algo próximo de R$ 17 mil em conversão aproximada.

De acordo com informações obtidas em agosto de 2022, 62 unidades do Apple 1 ainda existem no planeta, em que 41 delas são da primeira leva produzida por Wozniak. Contudo, estima-se que pelo menos mais 20 possam existir, ainda que não sejam registradas oficialmente.

