3 de junho de 2023

Para o deputado Arnaldo Jardim, o agronegócio é o segmento mais dinâmico da economia brasileira. (Foto: Divulgação/FPA)

O crescimento de 21,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor agropecuário no primeiro trimestre deste ano e que puxou a alta de 1,9% no período da economia nacional será usado como argumento da bancada ruralista nas negociações do próximo Plano Safra 2023/24.

O vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), disse que o resultado confirma o agronegócio como segmento mais dinâmico da economia brasileira. “Se analisarmos nosso balanço de pagamentos isto se reforça ainda mais. Espero que isso pese na decisão das autoridades governamentais na decisão sobre o Plano Safra”, disse, em nota.

“Isso demonstra mais do que nunca que o agro brasileiro é o pilar da nossa economia. Não se trata de uma pauta ideológica, mas de um interesse de Estado e que requer todas as condições necessárias para elevar as suas capacidades de produção”, comentou o deputado Alceu Moreira (MDB-RS).

Alimentos

Na semana que passou, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que a pasta está trabalhando junto com os ministérios da Fazenda, da Agricultura e do Meio Ambiente, além do Banco Central, para elaborar o Plano Safra de modo que este abranja cinco componentes.

Segundo ele, o primeiro objetivo é dar mais estímulo à produção de alimentos. Teixeira disse que o Brasil diminuiu a área plantada de feijão, arroz e hortaliças e que é preciso aumentar a plantação na medida em que o povo vai ganhando poder aquisitivo para que todos tenham alimento em grande quantidade na mesa.

“O segundo componente é a agricultura de baixo carbono, sustentável, regenerativa. Este é um compromisso que assumimos junto aos ministérios da Fazenda, Agricultura, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Agrário e agricultores familiares. O terceiro é o estímulo da agricultura praticada por mulheres e por jovens”, afirmou.

De acordo com Teixeira, o quarto componente é a promoção da agroindústria e o quinto é a produção de máquinas. “Está no cenário também retomar o [programa] Mais Alimentos, que é de produção de máquinas.”

O ministro disse ainda que se adiantaria sobre as estimativas para o Plano Safra porque esses números, tanto para agricultura empresarial como para agricultura familiar, ainda não estão fechados dentro do governo.

Teixeira disse que os números devem ser anunciados nas próximas nas três semanas, já que o plano tem que ser lançado em junho. “O anúncio será feito pelo presidente Lula, que tem o maior apreço pelo Plano Safra, pelo Plano Safra da Agricultura Familiar e pelo Plano Mais Alimentos”, informou o ministro.

