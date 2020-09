Esporte Semana de Libertadores: As mudanças no Grêmio em relação ao último jogo da competição

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Em comparação ao time que disputou o Grenal do dia 12 de março, o Grêmio terá alterações na equipe que enfrentará a Universidad Católica, nesta quarta-feira (16), no retorno da Libertadores. Dois atletas saíram do clube para o futebol europeu e outros jogadores perderam espaço por critério técnico ou lesão.

O clube não conta mais com Everton, vendido para o Benfica e com Caio Henrique, que retornou ao Atlético de Madrid, mas foi repassado ao Monaco-FRA. No entanto, já possui substitutos. Os jogadores já estão em condição e devem ser opção para o técnico Renato Portaluppi: Everton que veio do São Paulo e Bruno Cortez que retomou a titularidade.

Na lateral direita, com a crescente ascensão de Orejuela, Victor Ferraz, que vem sofrendo com dores musculares desde a volta do futebol, perde a titularidade para o colombiano.

Sem Maicon, que saiu com dores na partida contra o Fortaleza, no último domingo (13) a dúvida que fica é quem deve tomar o seu lugar: Darlan ou Lucas Silva. O menino da base vem ganhando espaço no time titular, e se confirmar, será a quarta mudança na equipe, tendo em vista que Lucas iniciou a partida no Grenal, em março.

Kannemann, machucado, não joga. Assim como na última partida da competição, a dupla de zaga será novamente Geromel e David Braz, visto que o argentino também sofreu com lesões no início da temporada. Com Paulo Miranda suspenso por 4 partidas, o zagueiro reserva que fica á disposição é Rodrigues.

